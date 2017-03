‘X 500’, la mejor película en el Festival de Cine Colombiano de Nueva York

La segunda película del director y guionista Juan Andrés Arango, ‘X500 (X QUINIENTOS)’, recibió el máximo galardón en la quinta edición del festival realizado en Nueva York.

Un jurado compuesto por Sean Baker, Esy Casey y Nicólas Goldberg, otorgaron a ‘X500 (X QUINIENTOS)’ el premio Pieza Ritual a Mejor Película en la Competencia Oficial de Ficción del COLFILMNY, celebrado del 23 al 26 de marzo. La película se estrenará comercialmente en Canadá el próximo 14 de abril y en Colombia, el 4 de mayo.

El film también recibió el premio a Mejor Película en la sección México Primero del Festival Internacional de Cine de Los Cabos e hizo parte de la sección Horizontes Latinos en San Sebastián. Además ha participado en los festivales de Mar del Plata, Róterdam –IFFR-, Varsovia, Zurich, Estocolmo, Biarritz, Toulouse, Miami, Cartagena y Guadalajara, entre otros.

X 500 By Juan Andrés Arango After the death of her mother, Maria arrives in Montreal from the Philippines to live with her grandmother. She cannot relate to her new life and to her grandmother’s dream. She finds herself alienated and isolated, both at home and at school until she befriends a Filipino cholo gang.