‘Wayra’ es un show que no quieres que acabe nunca: Diego Mateus

Si hay un grupo que logre experimentar con el teatro, el sonido y las propuestas escenográficas es Fuerza Bruta. Bogotá los recibe de nuevo con su show ‘Wayra’ del 23 al 27 de agosto.

“No hay ni arriba ni abajo, solo acción”. Esta es una de las frases que usa Fuerza Bruta para definir lo que presentan ante los espectadores. Con ellos no se habla de tarimas o escenarios porque todo sucede en lugares inimaginados. Caminando entre el público o volando sobre ellos se arriesgan para ofrecer un espectáculo que realmente traspase los límites.

Uno de los personajes que ha sido testigo de ‘Wayra’ es el comediante Diego Mateus. Desde el inicio, al darse cuenta de que no había telón, sabía que el espectáculo sería diferente.

