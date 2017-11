Voces femeninas colombianas para escuchar

Además de aquellas mujeres que se apoderan del micrófono en agrupaciones como Bomba Estéreo, Chocquibtown, Sidestepper o Monsieur Periné, hay otras talentosas voces nacionales femeninas que descrestan con sus proyectos personales.

Estos talentos que por su lado han formado su camino musical han recibido nominaciones a los Latin Grammy, como el reciente caso de Paula Arenas que opta a un gramófono este año en la categoría de mejor nuevo artista y son invitadas frecuentes a grabaciones con otros músicos. Cada una desde su género y propuesta viene forjando su sello sonoro y estético. (Esta es la lista de nominados a los Latin Grammy 2017)

Los invitamos a conocerlas:

Maria McCausland

Desde 2012 esta barranquillera se lanzó a la música con su sencillo ‘No mires atrás’. Alternando con su trabajo de periodista realiza acústicos y presentaciones en donde muestra su inclinación al pop pero con un estilo caribeño.

Aquí una versión acústica de su canción ‘Luna llena’

Paula Arenas

Su ruta musical actualmente está trazada entre Estados Unidos, México y Colombia. Ha sabido rodearse de buenos colegas quienes la han inspirado a aprovechar su talento en la voz y el piano y el resultado se ve en su más reciente EP, Matices. En él encuentran la siguiente canción ‘Tanto tanto’.

Coco Jadad

“Maybe i’m just as weird as you” (tal vez soy tan rara como tu), dice la descripción de su perfil en Facebook. Tiene 19 años y salió del colegio a grabar en un estudio en Los Ángeles. Su propuesta se inclina más a lo anglo y sus letras hablan de ese espíritu libertario que hay que conservar para ser auténticos en la vida.

Este es el video de su canción ‘Sunrise’

Emilia

La vemos también en el bajo de Esteman, Juanita Carvajal bautizó como ‘Emilia’ a su proyecto musical en solitario. “Un personaje que nace del desamor, de las aventuras de la vida cotidiana y del carácter femenino libre”.

Su canción ‘Mala intención’ cuenta con la producción de Julián Bernal (Esteman) y Felipe Álvarez (Polen Records).

Jardín Láser

El proyecto de Gabriela Supelano es un formato de charango, percusiones y ruidos creados digitalmente bajo la modalidad ‘hazlo tú mismo’. Próxima a lanzar nuevo material, puede vérsele en presentaciones junto a otros grandes nombres de la música latinoamericana.

Les dejamos el video de ‘El fantasma’

María Vanedi

Nacida en Neiva, Huila, su música suena a aires de bambuco, cumbia, joropo, currulao, rock, pop, jazz y funk. Con su guitarra frecuenta las casas y espacios culturales de Bogotá así como festivales artísticos.

Aquí un remix hecho por Richard Blair de su canción ‘Hermano’

Elsa y Elmar

Recién anunciada como parte del cartel de Vive Latino México 2018, esta bumanguesa ha sabido combinar notas y voces al estilo electropop de una manera genuina. México ha sido una de sus conquistas territoriales siendo invitada a hacer parte de videos junto a Little Jesus y Ximena Sariñana, otros festivales musicales, entre otros.

Cantante y amante de los performances desde chiquita como lo muestra su video de ‘Para mí’.

