Vincent Cassel: las películas del invitado al FICCI 2017

Personajes extravagantes, malvados y temperamentales son una constante en la carrera de Vincent Cassel, el francés que estará como invitado especial en el Festival de Cine de Cartagena.

Como parte de las actividades del Año Colombia Francia 2017, el FICCI contará con la presencia del actor por lo que se exhibirán cinco de sus películas probablemente no muy conocidas en Colombia.

‘El odio’ (La Haine, 1995), es el film que le dio el reconocimiento. Encarnó a un joven de clase media después de un día de disturbios en París. Por esta producción recibió dos nominaciones en los Premios César, en las categorías de Mejor Actor y Actor Promesa. ‘Sur mes Lèvres’ (‘Read my Lips’, 2001) de Jacques Audiard, le concedió otra nominación en los César; ‘Notre jour viendra’ (‘Our Day Will Come, 2010’) de Romain Gavras, donde interpreta a un psiquiatra que ayuda a su paciente a dejar el odio y encontrar su sexualidad; ‘Il racconto dei racconti’ (‘Tale of Tales’, 2015) de Mateo Garrone, ganadora de 18 premios internacionales y nominada a la Palma de Oro de Cannes y como cierre del tributo estará ‘Juste la fin du monde’ (‘Solo el fin del mundo’, 2016) de Xavier Dolan, que se llevó el Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico en Cannes.

Pero cómo olvidar al director provocador Thomas Leroy de la escuela de ballet de Nina Sayers (Natalie Portman) en ‘Black Swan’ o el ‘Laser Dance Scene’ que Cassel realiza en ‘Ocean’s Twelve’. Además de sus otras participaciones destacadas en películas como ‘Trance’, ‘A Dangerous Method’, ‘Los ríos de color púrpura’ o la reciente ‘Mon roi’.

Sin duda, una visita que se convierte en un atractivo para asistir al Festival de Cine de Cartagena así que vaya preparando su francés.