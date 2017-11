Hace 10 años Systema Solar nos presentó su berbenáutika, para llenar al país (y el mundo) de un sabor electrocaribe que, además de hechizar a la gente con su gozadera, traía unas letras cargadas del quehacer cotidiano del país. Una forma de ponernos a bailar y reflexionar a la vez.

Mucho ha quedado de esta década de hacer música sabrosa y bailable : viajes y giras por el mundo, cargados de anécdotas para reír una y otra vez. También tres discos qué, con una propuesta pura de un sonido colombiano muy caribeño, ha representado a esta “nueva ola” de música del país para el mundo.

Y de este recorrido que ha durado 10 años (y al que le esperan muchos más), sus siete integrantes/planetas, nos contarán la historia más a fondo el próximo 10 de diciembre a las 7:00 p.m. en un especial #SomosMúsica.

Para que vayamos calentando motores, les compartimos 5 videos para bailar y gozar con Systema Solar:

Systema Solar is a musical-visual collective from the Caribbean coast of Colombia. It ‘s members, originating from a diversity of territorial and sonorous latitudes have found in the afro Caribbean vibrations a sea of possibilities to renovate the strength and spirit of Colombian music.