Videos musicales dirigidos por grandes directores de cine

Martin Scorsese, Spike Jonze o Michel Gondry son algunos de esos nombres que han estado tras la dirección de varios videoclips.

Algunos se han dejado convencer por los artistas, otros son grandes fanáticos de la música y otros como Gondry también son músicos. Lo cierto es que la factura de estas imágenes es tan buena como se ve en las películas que llevan su nombre.

Sistema Sonoro hace un repaso por esos clips audiovisuales que tienen el sello de un buen director de cine.

Martin Scorsese – Michael Jackson ‘Bad’

Michael Jackson – Bad (Shortened Version)

Martin Scorsese (‘Taxi Driver’, ‘El lobo de Wall Street’) es un director, guionista, actor y productor estadounidense de cine, ganador de un Óscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, entre otros. Dirigió el video de ‘Bad’, de 18 minutos de duración haciendo alusión a la película de 1961 ‘West Side Story’.

Spike Jonze – Beastie Boys ‘Sabotage’

Beastie Boys – Sabotage

El video obtuvo una alta rotación en MTV.​ Es una parodia a las clásicas series policiales de los años 70, tales como ‘Hawaii Five-O’, ‘Las calles de San Francisco’, ‘S.W.A.T.’ y ‘Starsky and Hutch’. Jonze tiene en su historial a ‘Being John Malkovich’ y ‘Her’ por la que obtuvo el Óscar a mejor guion original en 2014.

Gus Van Sant – Red Hot Chili Peppers ‘Under the Bridge’

Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

Gus Van Sant (‘El indomable Will Hunting’, ‘Milk’), se encarga de la dirección del videoclip que es el segundo sencillo del álbum ‘Blood Sugar Sex Magik’ de 1991. Este video ganó un MTV Video Music Award y fue grabado en el centro de Los Ángeles.

Tim Burton- The Killers ‘Here with me’

The Killers – Here With Me

La mayoría de las películas de Burton se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros. Ejemplos son ‘Batman’ y ‘El extraño mundo de Jack’. ‘Here with me’ marca el regreso de Burton a la hora de dirigir este tipo de videos. En este clip cuenta con la participación de la actriz Winona Ryder y Craig Roberts y fue grabado en Blackpool, Inglaterra. Burton tomó la película ‘Mad Love’ de 1935 como inspiración.

Michel Gondry – The White Stripes ‘The Hardest Button to Button’

The White Stripes-Hardest Button To Button

Fue el tercer video de The White Stripes dirigido por Michel Gondry quien comenzó a trabajar con videoclips para la banda de rock francesa Oui Oui, de la cual era también baterista.

El estilo de sus videos llamó la atención de la cantante Björk, quien le pidió dirigir el de su canción ‘Human Behavior’. El video de The White Stripes usa la pixelación como técnica para crear el efecto de docenas de baterías y amplificadores siendo multiplicados al ritmo de la canción.

Brian De Palma- Bruce Springsteen ‘Dance in the Dark’

Bruce Springsteen – Dancing In the Dark

Brian Russell De Palma es un director de cine y guionista estadounidense que salta a la fama con la película ‘Sisters’ (1973) y usa por primera vez el estilo voyeurista que después será, junto con las pantallas divididas, una característica en su estilo.