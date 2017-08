Videos de bandas colombianas emergentes, en Sistema Sonoro

En Canal Trece apoyamos el talento local. Por eso, nuestro programa de música Sistema Sonoro ofrece un espacio para dar a conocer los videoclips de bandas emergentes del país.

Groove, pop, ska, psicodelia y otros géneros provenientes de distintas regiones de Colombia hacen parte de esta selección de videos que les presentamos a continuación y que dan cuenta del gran auge artístico que está teniendo el país desde lo musical y audiovisual.

Los niños telepáticos – ‘La ciencia de la paz’

Es una banda de “estalle bogotano” conformada hace 4 años por un grupo de amigos y músicos de profesión. Esta canción surgió porque Nicolás, uno de los integrantes de la banda, le escuchó esta frase a un yerbatero a quien él y su padre le compraban hierbas medicinales para que su abuela pudiese conciliar el sueño después de la pérdida de su esposo. El yerbatero les dijo “la paciencia es la ciencia de la paz”. El videoclip fue publicado en mayo y fue realizado por Morton Cofoontosorro y Folopo Sonchozomo. Como locación tuvieron en cuenta varias calles capitalinas y fue filmado con una cámara VHS, algo que le da una imagen, estilo y color noventero.

Julián Mayorga – ‘La niña cuántica’

La canción se desprende de ‘Nixón en la playa’, un EP que fue lanzado el año pasado por Julián Mayorga, un músico ibaguereño “del ala más extraña de la nueva escena tropicalista colombiana”, que fusiona elementos de la psicodelia, la electrónica, el folclor latinoamericano y demás toques experimentales. El clip muestra a Julián en un escenario frenético y psicodélico. Fue dirigido y editado por Marta Orozco.

Sonoras Mil – ‘Sereno desespero’

‘Sereno desespero’ es el primer track de ‘Sonoras Mil’, un álbum lanzado en 2015. Es un proyecto musical de Felipe Gómez Ossa, que se podría definir como un “pop tropical-experimental con mucho groove”.

Music and Lyrics by Felipe Gómez Ossa (Sonoras mil) Produced by Christian Castagno Video and Edition by Videorganica