¿Qué ver en Netflix durante septiembre?

Buenos documentales, nuevas temporadas de ‘Narcos’ y ‘Fuller House’ y películas esperadas como ‘Ted 2’ llegan este mes a la plataforma.

El catálogo de Netflix sigue ampliando su oferta con nuevos títulos y opciones para sus usuarios. Un mes que seguro complacerá a los amantes de los documentales musicales con la inclusión de ‘Whitney: Can I Be Me’, ‘Foo Fighters: Back and Forth’ y ‘George Harrison: Living in the Material World’, dirigido por el gran Martin Scorsese.

Las series ‘Narcos’, ‘Once Upon a Time’, ‘Gotham’ y ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D’ presentan nuevas temporadas y películas para toda la familia estarán disponibles a partir de este mes.

Esta es la lista de nuevas opciones para ver en Netflix este mes:

Septiembre 1

‘Narcos’: Temporada 3

Tras la sangrienta cacería que terminó con la vida de Pablo Escobar, las reglas son otras. La DEA ahora pone la mira en los sucesores: el cartel de Cali. (Serie original de Netflix)

‘Jane The Virgin’: Temporada 2

En esta nueva temporada, Jane (Gina Rodriguez) tiene los nervios de punta tras el secuestro de Mateo; lucha por ser exitosa en sus estudios y duda sobre su vida amorosa.

‘Once Upon a Time’: Temporada 6

Los héroes se enfrentan a nuevas y antiguas amenazas mientras luchan para proteger Storybrooke. Asimismo, Emma (Jennifer Morrison) se entera de lo que le depara el futuro.

‘Gotham’: Temporada 3

Gordon (Ben McKenzie) enfrenta serias dificultades luego de que los mutantes de Hugo Strange (BD Wong) escaparon de su laboratorio hacia las calles de Gotham y desataron una ola de crímenes.

‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’: Temporada 4

Los agentes están de regreso. La cuarta temporada incluye una alianza con Ghost Rider y un mundo virtual donde S.H.I.E.L.D. es reemplazado por Hydra.

‘Grey’s Anatomy’: Temporada 13

En la nueva temporada de este drama médico, Meredith (Ellen Pompeo) le oculta a Maggie un romance, Owen (Kevin McKidd) recibe noticias impactantes y un estallido pone en riesgo al hospital.

‘Big Eyes’:

Película biográfica sobre Margaret Keane (Amy Adams), la artista pop estadounidense estafada por su marido, Walter Keane (Christoph Waltz), y famosa por el tema recurrente de sus pinturas: niños con grandes ojos. Estreno.

‘Dear White People’

En esta inteligente sátira, una broma racista ideada por universitarios blancos hace que cuatro estudiantes negros reflexionen sobre su identidad. Estreno.

‘Tracks’

En 1977, la joven aventurera Robyn Davidson (Mia Wasikowska) hace una interminable caminata de 2.500 kilómetros por el desierto de Australia, acompañada de cuatro camellos y un perro. Estreno.

‘Pompeya’

En los días previos a la erupción del Vesubio, un esclavo enviado a Nápoles insiste en volver a casa a salvar a la mujer que ama. Estreno.

‘LEGO Elves: Secretos de Elvendale’: Temporada 1

Emily Jones se aventura en el bosque mágico con sus amigos elfos para salvar a su hermana, secuestrada por el rey de los duendes. Basada en la famosa serie web. Serie original de Netflix.

‘Jack and the Cuckoo-Clock Heart’

El joven Jack, equipado con un nuevo corazón mecánico, está decidido a seguir vivo hasta que comprende que el amor puede ser una fuerza letal. Estreno.

‘Pokémon the Series: XYZ’: Temporada 1

Ash y sus amigos exploran la región de Kalos. Ahí, encuentran nuevas amistades, pero también enemigos como el equipo Flare. Estreno.

Septiembre 3

‘Whitney: Can I Be Me’

Conoce la vida de la recordada estrella de pop Whitney Houston, desde sus inicios en la música, hasta su lucha contra las adicciones y su trágica muerte. Estreno.

Septiembre 4

‘Más notas perfectas’

Las Barden Bellas esperan ser las primeras estadounidenses en ganar un concurso a capella mundial. Por eso emprenden una guerra nota a nota contra sus rivales europeos. Estreno.

‘Ted 2’

Para salvar su matrimonio, Ted (con la voz de Seth MacFarlane) y Tami-Lynn (Jessica Barth) deciden tener un bebé, pero necesitarán de la ayuda de John (Mark Wahlberg) para comprobar que Ted es un padre competente. Estreno.

Septiembre 5

‘Marc Maron: Too Real’

Marc Maron, veterano de la comedia y estrella de GLOW, desata una tormenta de ideas sobre la meditación, la mortalidad, los documentales y el extraño mundo moderno. Especial de stand up original de Netflix.

Septiembre 8

‘BoJack Horseman’: Temporada 4

Mientras BoJack convive con el autodesprecio y la pérdida, Todd ayuda al Sr. Peanutbutter con su campaña política y Diane entra a trabajar en un blog con mucha onda. Serie original de Netflix.

‘El secreto de Adaline’

Cuando se enamora una hermosa mujer (Blake Lively) de veintinueve años, quien vivió más de un siglo y no envejeció, el secreto de su pasado sale a la luz. Estreno en Netflix.

‘Spirit: Cabalgando libre’: Temporada 2

Lucky y sus amigas disfrutan más amistades y nuevos desafíos, desde lecciones para hacer trucos al cabalgar hasta rescates osados en la nieve. Serie original de Netflix.

‘Greenhouse Academy’: Temporada 1

Los deportistas y los geeks se enfrentan en un internado para jóvenes líderes, pero, si quieren conquistar los desafíos del futuro, tendrán que unir sus fuerzas. Serie original de Netflix.

Septiembre 15

‘American Vandal: Temporada 1’

Cuando 27 autos son vandalizados en el estacionamiento de su escuela, el tonto de Dylan Maxwell es obviamente el sospecho. Sin embargo, esto está lejos de ser un caso que se abra y cierre. Serie original de Netflix.

‘First They Killed My Father’

Separada de su familia en 1975, una niña de cinco años cuenta desde su perspectiva el terrorífico reinado de Khmer Rouge. Película original de Netflix, dirigida por Angelina Jolie.

‘Strong Island’

Este impactante documental de Yance Ford examina el asesinato de su hermano por motivos raciales, la absolución del homicida y la reacción de la familia. Documental original de Netflix.

‘Foo Fighters: Back and Forth’

Este documental relata la historia de los Foo Fighters desde sus inicios hasta la llegada de su exitoso álbum “Wasting Light” en 2011. Estreno en Netflix.

‘George Harrison: Living in the Material World’

El director Martin Scorsese hace un majestuoso retrato del ex-Beatle George Harrison, mezclando entrevistas con material inédito. Estreno en Netflix.

Septiembre 16

‘How to Get Away with Murder’: Temporada 3

Los cinco inician su segundo año mientras el caso de Wallace Mahoney sigue siendo un misterio. Más adelante, Annalise (Viola Davis) hace un sorprendente descubrimiento en su propia casa.

Septiembre 19

‘Jerry Before Seinfeld’

Jerry Seinfeld vuelve al club de comedia neoyorquino que catapultó su carrera para hacer un stand up enfocado en él mismo. Especial de stand up original de Netflix.

Septiembre 20

‘The Divergent Series: Insurgent’

Mientras está en curso la guerra entre las facciones, Jeanine (Kate Winslet) busca incesantemente a Tris (Shailene Woodley), cuyos poderes podrían abrir una reliquia misteriosa. Estreno.

Septiembre 22

‘Fuller House’

Nuevos episodios: Un romance adolescente, asados familiares, una boda en el extranjero y (¿tal vez?) un nuevo bebé… parece que este será un verano muy entretenido. Serie original de Netflix.

‘6 días’

Cuando un grupo armado toma la embajada iraní en 1980, se inicia un enfrentamiento de seis días en el que los soldados ingleses se preparan para una ofensiva peligrosa. Película original de Netflix.

Septiembre 25

‘DC’s Legends of Tomorrow’: Temporada 2

Vixen y otros reclutas se unen a la legendaria banda de superhéroes en su misión de viajar por el flujo de tiempo y evitar los peligros que podrían destruir el planeta.

‘Star Trek: Discovery’: Temporada 1

La icónica franquicia regresa con una renovada serie, nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y traer esperanza a una nueva generación. Serie original de Netflix. Un episodio nuevo cada semana.

‘Supergirl’: Temporada 2

La doble vida de Kara (Melissa Benoist) como periodista y Supergirl se dificulta con la llegada de un nuevo romance, un nuevo jefe y una visita de su primo, Superman.

Septiembre 29

‘Club de Cuervos’: Temporada 3

Isabel y Chava enfrentan nuevos obstáculos mientras aprenden a trabajar juntos como copresidentes de Los Cuervos de Nuevo Toledo. Serie original de Netflix.

‘Big Mouth’: Temporada 1

Esta comedia surrealista animada, que retrata la verdadera vida de los mejores amigos Nick Kroll y Andrew Goldberg, explora las aventuras adolescentes durante la pubertad. Serie original de Netflix.

‘El autobús mágico vuelve a despegar’: Temporada 1

En esta nueva versión, la hermana de la Srta. Rizos lleva a la clase a un sinfín de aventuras protagonizadas por la ciencia. Serie original de Netflix.

Septiembre 30

‘Terminator Génesis’

30 años después del día del juicio, John Connor envía a un amigo de vuelta para salvar a su madre y parar la conflagración, sin saber que las cosas han cambiado. Estreno.