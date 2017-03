Si van al Festival Estéreo Picnic, 6 cosas que deben saber

El clima, en qué me voy, el presupuesto, la ropa que debo llevar… preguntas que siempre surgen cuando uno se está alistando para un festival musical.

Aprovechamos nuestra visita previa al Parque Deportivo 222 en la Autopista Norte de Bogotá para ver cómo se estaba construyendo ese mundo distinto y pronosticar cómo serán los siguientes días del festival. Algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta, para prevenir rayes una vez estén allá. (Lee también: Así nos alistamos para la transmisión del Festival Estéreo Picnic)

Lleve hasta guantes si puede

No importa si justo el sol regresa. Con el clima bogotano nunca se sabe y La Sabana en la noche tiende a ser helada. Aunque no es Glastonbury, la entrada ya está hecha un barrial por lo que evítese de paso los Converse blancos o el tacón. Sin embargo, no olvide llevar un bloqueador e impermeable. Deje la sombrilla al lado del Selfie Stick, que tampoco se puede llevar.

Cuadre su medio de transporte con anterioridad

Quienes han ido varias veces al Estéreo Picnic ya saben que el festival comienza desde que se suben al medio de transporte elegido para ir y que deberán llenarse de paciencia. La Autopista Norte es indescifrable y los medios o vías alternas, salvo el helicóptero, no garantizan nada. Para este año el festival ofrece varias opciones directamente con ellos o con empresas alternas que incluyen hasta recorrido en tren y con precios que se ajustan a todos los presupuestos.

No vaya solo por chicanear o a hacer mal ambiente

Aunque la música invita a la tolerancia un festival termina de engrandecer su calidad con la autenticidad del público que lo visita. Lo bueno es que hay muchos artistas en el menú como para que se den la oportunidad de ver si les gusta alguno, pero no vayan a dañarle el parche a nadie. Y no importa si no conoce a la banda, solo no se ponga su camiseta si no sabe siquiera cómo pronunciarla.

Hay muchas bandas nacionales por conocer

¿Puede mencionar al menos 10 artistas colombianos del cartel, sin contar a Totó? A lo mejor no llega ni a 5, pero si escucha las canciones puede dejar salir su lado más colombiano con la marimba de Canalón de Timbiquí o tratando de echar champeta con Bazurto All Stars. Una buena cuota de hip hop llega desde varios lugares del país y hay una fuerte presencia de DJ’s nacionales que vienen tocando en cada vez más lugares del mundo.

¿La experiencia de un mundo distinto?

Más allá de un eslogan, el Estéreo Picnic ha generado toda una cadena de valor que ofrece una oferta gastronómica que va desde el Chocoramo, hasta una opción VIP en la que tiene prácticamente tenedor libre de buenas cadenas y marcas de restaurantes, la opción de conocer marcas independientes de moda y estilo de vida en el ‘Hippie Market’ y ha permitido a muchos ver a sus bandas favoritas en vivo. Si un solo lugar permite un reencuentro de sensaciones es porque algo hace bien.

Si por alguna razón no puede ir, lo podrá ver #EnLaTV

Ya sabemos que suena a autopromo pero nos sentimos orgullosos de este proyecto y queremos compartirlo con toda la región. Por primera vez en vivo y en directo el Estéreo Picnic se verá en la televisión pública gracias a la preocupación del Ministerio TIC de lograr involucrar a toda la ciudadanía posible alrededor del evento.

Canal Trece transmitirá #EnLaTV y en su página de internet canaltrece.com.co lo que pasa desde el festival. Si usa este último medio, podrá elegir qué tarima ver en la transmisión. ¡Nos une la música!