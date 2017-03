El valor de un festival musical, por Two Door Cinema Club

No era la primera vez de los irlandeses en Estéreo Picnic, pero sí llegaron diferentes. Con nuevo álbum bajo el brazo, los integrantes de la banda hablan con Diegofero de festivales y Bogotá.

Alex Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday son tres personajes bien queridos gracias a la música que logran con Two Door Cinema Club. En su show en el Picnic el público coreó los temas ‘Something Good Can Work’, ‘Sun, ‘I Can Talk’ y la de cierre e infaltable ‘What you know’.

“Somos mejores y más fuertes que antes”, dice Tumble sobre lo que ha cambiado de ellos desde la primera vez que visitaron el país y cuentan también, qué es lo valioso de tener la oportunidad de asistir a un festival musical como público o como banda.

