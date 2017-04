V for Volume regresa con más rock, más fuerza y más ganas

V for Volume volvió con un sonido más fuerte y maduro. “Gravity” es su nueva producción, la cuál presentarán esta noche en un concierto en el Hard Rock Café .

Después de ausentarse por un largo tiempo, la reunión en un festival “reavivó la llama y sintieron la necesidad de regresar a ser la familia que eran”. “La ley de gravedad nos reunió”, dice María José, vocalista de la banda.

En cuatro años pueden pasar muchas cosas. Dentro de ellas, que cada miembro de la banda estuviera trabajando en canciones por su lado. De ellas, salen las siete canciones conforman “Gravity”, que en su versión física contará con pistas inéditas de la banda, como bonus tracks. “Los espacios imposibles, lo extraordinario dentro de lo ordinario” es lo que mueve a esta producción.

María José escribió las canciones de un álbum “dolorosamente personal, en el que hubo que abrir las heridas correctas para escribirlas. Fue un ejercicio de catarsis”.

Personal y musicalmente cambiaron. “Nos reconectamos con nuestro pasado. En ‘Providence’ éramos una banda de rock. Ahora lo reafirmamos, pero además vamos un nivel más allá. Somos más contundentes”, dice Hans, bajista de la banda. Además, ahora cuentan con “Don Satanero”, Andrés Pulido, nuevo baterista de la banda.

Para ellos, V for Volume suena a los noventas. Es fuerte, tiene grunge, punk, metal en sus influencias. Royal Blood, Marilina Bertoldi, Post Rock, Mike Patton. Nine Inch Nails siempre. Influencias musicales para la banda en la producción de este disco.

¿A qué suenan? Escúchenlos aquí y nos cuentan:

Stream Gravity, a playlist by V for Volume from desktop or your mobile device