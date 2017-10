Una última despedida a Black Sabbath

El concierto con el que Black Sabbath le dijo adiós a los escenarios se proyectará en algunas salas de Cine Colombia este jueves 5 de octubre, en una única fecha.

Canciones como ‘Iron Man’, ‘Paranoid’, ‘War Pigs’, entre otras, se podrán ver en ‘The end of the end’, el documental que muestra cómo fue el último show de Ozzy Osbourne, Tony Iomi y Geezer Butler como Black Sabbath.

Además de la presentación que se realizó en el Genting Arena de Birmingham el pasado 4 de febrero, lugar en el que casi 50 años atrás empezó todo, los espectadores podrán disfrutar de entrevistas a la banda y el cómo fue para sus integrantes tomar la decisión de abandonar las tarimas.

Solos rápidos, una técnica envidiable, guitarras saturadas y la actitud de su frontman hicieron que Black Sabbath se convirtiera en la bandera del heavy metal.

The End Of The End: the story of Black Sabbath’s final show, comes exclusively to theaters worldwide from the 28th of September. Local listings and tickets at blacksabbathfilmtickets.com