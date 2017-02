Una dosis de realidad en cinco películas

Historias que llevan a preguntarse ¿qué estoy haciendo con mi vida? y otras que nos aterrizan a la realidad. El consuelo: no todo puede estar tan mal.

‘Belleza inesperada’

Algo tiene Will Smith que hace que sus personajes generen tanta lástima. Se vio en ‘En busca de la felicidad’ o en ‘Siete almas’ en donde todo el mundo se preguntó por qué no advertían que tocaba ver las películas con una caja de pañuelos al lado. En ‘Belleza inesperada’, que aún está en las salas de cine, la situación es similar. Smith interpreta a un publicista exitoso (Howard) que debe cambiar su discurso al verse afectado por un episodio trágico que le deja una tristeza infinita. Un ejemplo perfecto del que predica pero no aplica.

Para despertar de su infelicidad, sus amigos deberán acudir a una jugada no muy leal y que demuestra que la verdad siempre dolerá pero que depende de cómo se tome eso para recuperarse y seguir. Algo así como una belleza inesperada en una terapia de choque.

Además de Smith, Keira Knightley, Kate Winslet, Helen Mirren, Edward Norton, Naomie Harris y Michael Peña integran el elenco. Nada mal.

‘El círculo del amor también se rompe’

Las diferencias no importan cuando es amor a primera vista pero en algún momento salen a relucir y de manera inesperada. Esta película, basada en una obra de teatro homónima, cuenta la historia de amor entre Elise y Didier. Un romance en un comienzo ideal, pero que comienza a verse en conflicto ante un episodio con su hija. Buena banda sonora con bluegrass como protagonista y una fotografía que parece un álbum de recuerdos.

‘El gran cuaderno’

János Szász adapta la novela de Agota Kristof en la que dos niños hermanos, condicionados por la Segunda Guerra Mundial deben autoeducarse y enfrentar los dramas familiares que lidian a diario. Algunos la plantean como una película que muestra el mal en su estado más puro y donde no hay ni un indicio de esperanza. Aquí hacerse frío y endurecer el corazón será la única solución.

‘Take This Waltz’

La tentación y los valores entran a jugar en esta historia que traza un triángulo amoroso. Michelle Williams, Seth Rogen y Luke Kirby dan una mirada a las relaciones sentimentales que se ven afectadas por la inconsistencia de la pasión y la rutina. Más allá de plantearse la infidelidad, esta película dirigida por Sarah Polley plantea cómo abordar los conflictos en una relación, de acuerdo a la educación con la que cada cual ha crecido.

‘Beasts of No Nation’

Aplaudida en el Festival de Cine de Florencia, esta película hace una crítica a la guerra civil desde la historia de un niño soldado. No apta para todo tipo de espectadores porque hace sacudir conciencias pero sí para quienes quieren palpar la realidad de una manera cruda.