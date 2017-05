Trent Reznor, líder de Nine Inch Nails, está de cumpleaños

Trent Reznor, fundador y vocalista de la afamada banda Nine Inch Nails, está de cumpleaños. Ya son 52 años de este talentoso músico que es además compositor, productor e intérprete de varios instrumentos musicales.

Aunque su carrera se liga mucho a Nine Inch Nails, hay varios datos de su vida personal y algunas colaboraciones como solista y arreglista que tal vez desconocen.

EL ÓSCAR DE TRENT REZNOR

Para la película “La Red Social” de David Fincher, compuso la banda sonora junto a Atticus Ross. Esta producción ganó inicialmente el Globo de Oro y después el Óscar a la mejor banda sonora en 2011.

OTRAS COLABORACIONES

> En el video de David Bowie, “I’m Afraid of Americans”, aparece Trent Reznor haciendo de Stalker. Un dato importante: luego de la muerte de Bowie, Reznor dijo a la Revista Rolling Stone cómo “hacer el tour 1995-1996 con Bowie lo inspiró a mantenerse sobrio”.

> Fue el productor de las bandas sonoras para la película “Natural Born Killers” de Oliver Stone y para “Lost Highway” de David Lynch.

> El reconocido videojuego Quake contó con “Trent Reznor y Nine Inch Nails” como los creadores de la música original. Incluso hizo sonido ambiente y efectos de sonido para el juego.

> Ha hecho canciones con grandes artistas. Su voz se escucha junto a Maynard en la banda Puscifer, en una canción llamada “Potions”. También, entre otras colaboraciones con Queens of the Stone Age, hace los coros en la canción “Kalopsia”. Colaboró con Dave Grohl para el documental Sound City, del que se hizo una canción junto a Josh Homme (Queens of the Stone Age) y Dave Grohl llamada “Mantra”.

OTRAS BANDAS

Tapeworm fue un proyecto paralelo a Nine Inch Nails. Contó con varios artistas, como Maynard James Keenan, Atticus Ross o Alan Moulder. En el 2004 se acabó este proyecto.

Aparte de ello, Reznor formó una banda con su esposa, Mariqueen Maandig, y con Atticus Ross llamada “How to Destroy Angels”.

Este es un playlist con algunas de sus canciones por fuera de Nine Inch Nails para celebrarle a este polifacético artista su cumpleaños.

HURT DE NINE INCH NAILS

Johnny Cash – Hurt HD 720p Aaaaah Dando Boura… “Hurt” é uma canção escrita por Trent Reznor, primeiramente lançada no álbum de 1994 do Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Em 2002, “Hurt” foi regravada por Johnny Cash tornando-se sucesso de crítica; foi o último sucesso de Cash antes de sua morte.

Hurt es una canción escrita por Trent Reznor, que aparece en el álbum The Downward Spiral de Nine Inch Nails. Esta canción fue interpretada por la leyenda musical Johnny Cash, de una manera tan majestuosa que generó confusión en algunos seguidores de este músico, quienes creían que el cover de la canción lo hacía era NIN. Para muchos fue una sorpresa que Cash quisiera hacer una versión de Nine Inch Nails y la lograra de manera impecable.

Este es un playlist con algunas de sus canciones por fuera de Nine Inch Nails para celebrarle a este polifacético artista su cumpleaños.