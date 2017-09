¿Trabajaremos con las máquinas o seremos reemplazados por ellas?

Uno de los temas de moda últimamente es el desarrollo acelerado de las máquinas, las cuales podrían reemplazarnos en muchas actividades mecánicas tal como lo afirma Humberto Bustenci catedrático de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y experto en Inteligencia Artificial (I.A), pero ¿podrían reemplazar nuestros puestos de trabajo?, ¿estamos preparados éticamente como sociedad para convivir con ellas?, ¿es una oportunidad o riesgo?

En su entrevista con Eitb.eus, Bustenci habla acerca de si es una oportunidad o un riesgo la llegada de la Inteligencia Artificial al mundo.

El mundo está en constante cuestionamiento en cuanto a su llegada, hasta hace algunos años solo era parte de las películas como Terminator, sin embargo, hoy es un hecho que pasó de la ciencia ficción a la realidad.

Cabe aclarar que de acuerdo con las afirmaciones de Bustenci, estas máquinas no siempre tendrán forma de ‘humanoide’, pues ya estamos rodeados de este tipo de tecnología con el solo hecho de usar nuestro celular, solo que por estos días ya se ha venido presentando un avance en su inteligencia, pues se prevé que sustituirían todos los puestos que requieran una labor mecánica, podrían ayudarnos con las actividades del hogar, e incluso con actividades sistemáticas.

“Las máquinas no son perfectas, aún estamos a una distancia muy grande para lo que queremos hacer, no son igual de críticas a los humanos. Todavía no se ha desarrollado un robot que pueda tomar decisiones como nosotros”. asegura Bustenci.