Tokyo Ska Paradise Orchestra, Los Elefantes y La Furruska en una noche de skanking

Por primera vez el país tendrá en vivo a una de las bandas insignia del ska asiático. La Tokyo Ska Paradise Orchestra llega a Colombia el 30 de septiembre.

El Teatro Jorge Eliécer Gaitán se vestirá de negro y blanco para rendirle homenaje al ska. Tres grandes exponentes que han logrado convertirse en referentes de este género en sus ciudades de origen se reúnen en tarima para interpretar éxitos, improvisaciones y lo mejor de sus historias contadas en canciones.

Con más de 30 años de carrera artística, ‘Skapara’ como se le conoce también a la Tokyo Ska Paradise Orchestra, se estrena en Colombia para demostrar el poder de su numerosa banda en tarima. Los japoneses han estado en carteles de festivales como Glastonbury, Bonnaroo, Coachella y el Vive Latino.

TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA LATIN AMERICA TOUR 2017″NO BORDERS” 21.Sep Escena , Monterrey,Mexico 23.Sep “Non Stop Ska Festival” Mexico city,Mexico 24.Sep The Observatory North Park, San Diego, CA 25.Sep The Observatory, Santa Ana, CA 28.Sep Cine Joia , Sao Pablo,Brazil 30.Sep “Skanking Bogotá ” Bogotá, Colombia 04.Oct Chocolate , Santiago,Chile 06.Oct Palermo Club ,Buenos Aires, Argentina INFO: http://www.tokyoska.net/news/detail.php?id=1052276 TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA http://www.tokyoska.net/ 【Japanese】 09月21日(木) メキシコ・モントレー Escena 09月23日(土) メキシコ・メキシコシティ Non Stop Ska Festival ※イベント出演 09月24日(日) アメリカ・カリフォルニア サンディエゴ The Observatory North Park 09月25日(月) アメリカ・カリフォルニア サンタアナThe Observatory 09月28日(木) ブラジル・サンパウロCine Joia 09月30日(土) コロンビア・ボコタSkanking Bogotá ※イベント出演 10月04日(水) チリ・サンディアゴChocolate 10月06日(金) アルゼンチン・ブエノスアイリス Palermo Club