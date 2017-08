Todos a mirar al cielo: Eclipse al Parque 2017

Un nuevo eclipse parcial de sol ocurrirá el próximo 21 de agosto, lunes festivo, y se podrá disfrutar de manera parcial en nuestro país.. En el Planetario de Bogotá se podrá ver este fenómeno con sus telescopios y su guía.

Lee también Pink Floyd, Cerati y Led Zeppelin en el Planetario de Bogotá

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. el Planetario de Bogotá llegará al Parque de Ciudad Montes, para realizar un festival en el que los asistentes podrán observar de forma segura este fenómeno celeste, a través de telescopios profesionales y con la ayuda de los expertos del máximo escenario astronómico de la capital.

Desde las 11:00 a.m. se comenzarán a construir las cámaras oscuras para observar el Sol sin sufrir lesiones, mientras que hasta las 4:00 p.m., se dictarán talleres gratuitos para realizar modelos tridimensionales de los astros.

Además podrán disfrutar de un Picnic Literario con algunos de los mejores títulos de Libro al Viento. El divulgador científico del Planetario, Germán Puerta, realizará una charla con un especialista en literatura indígena.

Para los pequeños hay una programación especial, como las experiencias artísticas del programa Nidos para la primera infancia y el Planetario Portátil, un mini domo en donde los niños conocerán los aspectos más interesantes sobre los eclipses y el porqué de su origen, por medio de proyecciones.

A las 2:50 p.m., el grupo de folclor urbano Tropiácidos, complementará la oferta musical con una propuesta que mezcla los sonidos de la costa colombiana, con géneros como el pop, rock, reggae, funk y disco entre otros.

La imagen central del evento, está basada la leyenda del demonio Rahu, el glotón, quien devoraba el Sol y fue realizada por Cristián Hernández del Idartes.

El Eclipse

Cuando la Tierra, la Luna y el Sol se encuentran precisamente alineados, la Luna a veces bloquea al Sol (eclipse de Sol) y en otras, pasa por la sombra de la Tierra (eclipse de Luna). En el caso de los eclipses de Sol hay una perspectiva especial en el Sistema Solar, pues, aunque la Luna tiene un diámetro 400 veces menor que el Sol, esta lo tapa debido a que se encuentra 400 veces más cerca.

La fase total del eclipse solo se observará en una estrecha franja de unos 120 kilómetros de ancho en Estados Unidos y áreas de los océanos Pacífico y Atlántico, la fase parcial podrá observarse en varios países. En Bogotá el evento tendrá una duración total de 2 horas y 5 minutos y el momento de máximo oscurecimiento (24%) será a las 2:43 p.m.

Precauciones

La observación de un eclipse de Sol es muy peligrosa para la visión si no se hace en forma adecuada. El Sol debe ser tratado con gran respeto; apenas una breve visión directa sin ninguna protección puede causar una lesión severa en los ojos o ceguera permanente. Durante los eclipses parcial, anular o total de Sol, la ocurrencia de accidentes es mayor puesto que miles de personas tratan de observar el fenómeno, y la lenta disminución del brillo solar hace que se pierdan precauciones.

– No observar el Sol directamente sin protección.

– No observar el Sol con binoculares o telescopios, a menos que se utilicen los filtros adecuados.

– En caso de no tener seguridad sobre las medidas de seguridad, observar el eclipse mediante las transmisiones directas en red.

– La observación segura del Sol y del fenómeno de los eclipses solares puede realizarse de diversas formas. En todos los casos, la presencia de niños debe estar supervisada por adultos.

Información cortesía Planetario de Bogotá