The Weeknd llega a Estéreo Picnic

Mejor conocido como The Weeknd, Abel Tesfaye es un artista canadiense que ha irrumpido en la escena musical mundial con una propuesta de sonidos que se mezcla entre el R&B contemporáneo y el Hip Hop. Reconocido por la crítica internacional gracias sus primeras tres grabaciones ‘House of Balloons’, ‘Thursday’, y ‘Echoes of Silence’, que más adelante fueron compiladas en una saga musical llamada ‘Trilogy’, The Weekend ha sido criticado por la rudeza de sus letras que tocan temas de alta sensibilidad social, sin temor a ser criticado ni a herir susceptibilidades. 2013 fue el año de su debut musical con el lanzamiento de su álbum ‘Kiss Land’ que es considerado como la transición entre su estilo de músico independiente y el arribo al mundo de la música comercial.

Por su estilo y el tono de su voz, The Weeknd ha obtenido un gran reconocimiento a nivel mundial que lo acredita como el mejor talento musical después de Michael Jackson. En 2016, el lanzamiento de su disco ‘Starboy’, contó con la colaboración musical de Daft Punk lo que, sin duda alguna lo lanzó con mucha más fuerza en la atmósfera musical de todo el planeta.

