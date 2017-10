{Tecnología} ¿a favor o en contra del deporte?

La tecnología cada vez nos hace la vida más práctica, ¿pero hasta qué punto se está convirtiendo en una amenaza para el deporte?

Apple Watch, la creación revolucionaria de Apple, resultó ser la herramienta perfecta para hacer trampa en el deporte.

De acuerdo con las declaraciones de la Major League Baseball (MLB) el teléfono inteligente de Apple fue la herramienta que usaron los Red Sox de Boston para interceptar información sobre los movimientos y señales de los catchers de equipos rivales.

Exclusive: MLB determined that the Red Sox used an Apple Watch to steal signals from the Yankees and other teams https://t.co/1QYd8YN0cq