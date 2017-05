Tattoo Music Fest: un festival lleno de color y música

El Tattoo Music Fest 2017 llega recargado de buena música, muestras de arte y entretenimiento junto a una gran selección de artistas del tatuaje.Este es el llamado primer festival de tatuajes, arte y cultura del país, que llega este año a su tercera entrega. Se realizará los próximos 3 y 4 de junio en el Centro de Eventos Royal Center.

Tattoo Music Fest

Para los amantes de los tatuajes y la buena música, estos dos días podrán disfrutar de más de 70 expositores, entre tatuadores nacionales e internacionales, además de algunas marcas independientes junto a colectivos locales.

Bodypaint, Freak Shows, galerías y concursos de fotografía, muestra gastronómica y otras tantas expresiones alternativas se podrán disfrutar en estos dos días.

También se une a esta experiencia el sonido en vivo de reconocidas bandas encargadas de llevar el poder al festival:

> V for Volume

> El Sagrado

> Mad Tree.

> Muscaria (Ecuador)

> Madbrain (Ecuador)

> Mala Entraña (New York)

> Sonido Sudaka

> Rastro & The Smokers

> La Beat Machine

> El Punto Ska

> Vein

> Kariwa

> Psicoactivo

> Dj Cast

> Dj Rechi

Una competencia tendrá a lugar durante el festival. Los artistas competirán en 15 categorías, que serán evaluadas por los mejores tatuadores del país, artistas plásticos y diseñadores gráficos que conformarán el jurado .

Las categorías serán: Color, Realismo Color, Realismo Sombras, Nueva Escuela, Vieja Escuela, Libre, Sombras, Tradicional, Neo Tradicional, Oriental, Mejor Nuevo Artista, Mejor del Festival, entre otras.

Más información en el evento en Facebook.

Foto portada: Malik-Flickr