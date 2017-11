Sultana: Bailando en la Revolución Vol. 2, el nuevo álbum de Superlitio

Están celebrando 20 años y nos traen Sultana: Bailando en la Revolución Vol. 2. Superlitio nos sorprende con esta nueva producción musical.

Muchos recordarán Sultana: Manual Psicodélico del ritmo Vol 1, del que recordarán ‘Sexo con amor’, ‘Viernes otra vez’ o ‘Champetrónica’. Pensada como una trilogía, Sultana es un homenaje a su Cali natal, a los sonidos de este lugar que los vio crecer como una de las bandas más importantes del país, mezcla del rock y la salsa.

Sultana: Bailando en la Revolución Vol. 2:

