¿Qué sucede cuando juntas robots industriales y una canción de rock?

Crear sonidos experimentales usando la mecánica y la tecnología es la marca del músico de Nueva Zelanda, Nigel Stanford.

En su más reciente álbum, Automatica, el artista experimenta con dos robots industriales, de esos naranjas que acostumbramos a ver en las líneas de producción de las fábricas. ¿Quieren ver el resultado?

► Album & 4k Video: http://NigelStanford.com/y/a-/Automatica ► Spotify: http://NigelStanford.com/y/Spotify Subscribe and like to see more Robot videos, as I release them for my album Automatica. Robots rock, they were fun to work with. My favorite is the robotic drummer. More work to be done, and maybe I could play with them live.