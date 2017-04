“Star Wars: Los últimos Jedi” – Primer tráiler y póster

¡Terminó la espera!

Luego de la primera parte de la nueva trilogía, esperábamos con ansias un avance de lo que será la nueva entrega.

Hoy, en el marco de la celebración del aniversario 40 de la saga, nos entregan dos minutos que responden algunas incógnitas pero nos dejan con más ganas de que llegue diciembre.

Aquí el tráiler:

Star Wars: The Last Jedi Teaser Trailer #1 (2017): Check out the new trailer starring Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill! Be the first to watch, comment, and share trailers and movie teasers/clips dropping soon @MovieclipsTrailers.