‘Star Wars’, ‘La liga de la Justicia’, ‘Pacific Rim’ y más tráilers para ver

Un repaso a los adelantos de algunas de las películas más esperadas por los cinéfilos. Ciencia ficción, acción, drama y continuaciones para todos los gustos.

Si bien el guionista Rian Johnson aconsejó a los fans de ‘Star Wars’ no ver el avance con el fin de llegar ‘limpios’ al estreno por los spoilers que pueda llegar a tener, el tráiler inicia donde terminó ‘Star Wars: The Force Awakens’ con Rey encontrándose con Luke Skywalker en el planeta Ahch-To.

El estreno de la película está previsto para el 14 de diciembre.

Flash, la Mujer Maravilla, Aquaman, Cyborg, Batman y por primera vez Clark Kent en el nuevo avance de esta entrega que llegará a los cines el 16 de noviembre.

El tráiler tiene como fondo la canción ‘Heroes’ de David Bowie.

Mucho se ha esperado por la secuela de esta película estrenada en 2013. Aunque Guillermo del Toro continúa como productor, esta vez quien dirige el film es el novato Steven S. DeKnight.

Este es el primer adelanto de esta nueva entrega con John Boyega como protagonista.

Una historia ambientada en Nueva York de los años 50 con la participación de Kate Winslet en el papel principal como Ginny. La película marca el reencuentro del director con la actriz y en una gran apuesta camino a los Premios Óscar.

La película será proyectada en el Festival de Cine de Nueva York el 15 de octubre de 2017 y posteriormente se dará su estreno los primeros días de diciembre.

Paul King continua como director de esta saga que cuenta más aventuras del entrañable oso Paddington y estará basada en los escritos de Michael Bond, quien ha vendido más de 35 millones de libros con la historia.

