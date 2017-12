Sónar Bogotá 2017: un ejemplo de tolerancia musical

Desde sus inicios en Barcelona, Sónar se ha planteado como un evento que muestra la relación entre música, arte y tecnología.

Puede no ser apto para los más puristas pero es un reflejo de la evolución de estos campos y de la conjugación que lleva a los artistas a explorar otras disciplinas. La primera edición de Sónar Bogotá en 2015, que se inauguró con el esperado live set de The Chemical Brothers luego de una criticada presentación de los ingleses en un DJ set, ponía una vara muy alta en el cartel de estreno. El año siguiente New Order, Moderat y Rødhåd lograron una combinación de visuales y shows sonoros que volvieron a generar aplausos en los asistentes.

Para su tercera edición, el anuncio de Sigur Rós desde Islandia generó un desaire para quienes habían construido un imaginario del Sónar alrededor de la fiesta electrónica, pero a la vez confirmó la existencia de ese nicho seguidor de la música independiente que viene consolidándose cada vez con más fuerza en el país.

Hubo algunas variaciones en la previa al evento. Desde el cambio de locación por temas climáticos y la modificación de horarios. Finalmente, Multiparque acogió esta tercera fecha de una versión que se planteaba con algunas rarezas pero que invitaba a la cultura musical en su máxima expresión.

Dos tarimas muy diversas lo comprobaron. Sonar Village vio pasar propuestas nacionales vistosas desde lo visual y musical como Julián Mayorga, Ghetto Kumbé y Steffi Crown. Ese mismo escenario cerraría con la presentación de Sigur Rós, catalogada por algunos como una verdadera “obra de arte” y que demostró el interés de los colombianos por este tipo de propuestas. Quietud en medio del éxtasis de los DJ’s y percusiones, cuerdas y una voz que dejaron a muchos boquiabiertos.

Caso contrario pasaba en Sonar Club. El calor se sentía al atravesar el espacio divisorio y grandes nombres se encargaron de reventar los decks. El poder femenino se sintió con los toques de Ela Minus, Tokimonsta y una gran clausura de parte de la reina Nina Kraviz. Barnt, Dubfire, Roman Flügel y Shigeto también hicieron lo suyo.

Un buen saldo de corazones alegres, enfiestados y unos otros rayados por la eterna fila de los baños pero presentes y cómplices de este festival que ya se convirtió en uno de los planes fijos de aquellos a los que no les da miedo escuchar y ver cosas diferentes.

Sigue la vara alta. Ahora quedamos a la espera de una cuarta versión.