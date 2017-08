¿Cómo sobreviven los medios en la era digital?

Los ingresos por publicidad descienden drásticamente año tras año, Internet ha brindado la posibilidad a cualquier persona conectada de tener voz sin necesidad de pasar por los medios tradicionales. ¿La crisis del periodismo es del oficio o de los negocios que lo hicieron sustentable?

El panorama para los medios de comunicación en la era digital dependerá de cuántos logren adaptarse y sacar partido de sus herramientas. Con Internet la innovación es un negocio, se trata de captar la atención de un público que escucha a cientos de voces y de ser viables económicamente.

En una sociedad abierta la información es importante para tomar decisiones. Internet reclama libre acceso a la información, pero también fuentes confiables y veraces ¿Cuál puede ser el modelo de negocio para que los medios de comunicación puedan tomar ventaja de esta situación?

The New York Times, de la publicidad a los usuarios

Antiguamente, y esto no hace mucho tiempo, la prensa vivía de los ingresos por publicidad por encima de los relacionados con sus usuarios (suscripciones a ediciones impresas o ventas en la calle). Con la llegada de Internet esto cambió radicalmente, los medios y no solo los impresos entraron en crisis.

Por ejemplo, en 2009 los ingresos por publicidad del NYT bajaron en un 30% y desde entonces no se detuvieron; para 2016 seguía descendiendo a un ritmo del 15%.

En 2011, se estrenó el documental “Page One: un año en The New York Times”. Dirigido por Andrew Rossi, narra la historia del NYT el pleno apogeo del Internet como fuente primordial de la actividad periodística frente a los medios impresos y la crisis de la industria mediática. Acá pueden ver el tráiler:

Lo que propuso el NYT

Ismael Rivera, es autor del libro ‘La renovación de The New York Times’, el documento narra la historia de cómo el diario norteamericano ha logrado con éxito adaptarse a la era digital. En el libro, el periodista cuenta cómo a partir de 2011 el NYT apostó por las suscripciones digitales.

“La apuesta del New York Times por las suscripciones digitales ha sido la decisión de negocios más importante que ha tomado” Ismael Nafría, periodista y escritor.

Los resultados de esta decisión se vieron muy pronto y respondieron antes al panorama que se avecinaba. En 2012, el NYT tuvo por primera vez más ingresos por circulación que por venta de publicidad.

En 2014 cambió su enfoque de negocio hacia la transformación digital en su reporte anual de innovación. A partir de dicho documento, el diario norteamericano apostó por centrarse en sus lectores. El cambio consistió en buscar intensamente el aumento de suscripciones por encima de la publicidad, apostar por nuevos formatos innovadores y unificar redacciones manteniendo el espíritu periodístico del diario.

En el cuarto trimestre de 2016, el NYT ganó casi 300.000 nuevos suscriptores digitales. Cerrando el año el diario contaba con 1,85 millones de suscriptores digitales, un aumento el 45% con respecto al 2015.

Con esta cifra de abonados, los ingresos por suscripciones digitales del NYT pueden llegar en un trimestre a los 75 millones de dólares. Los dispositivos móviles son ya la vía número uno para acceder a los contenidos del NYT con una cifra cercana al 75%.

Contrario a lo que hicieron varios medios de comunicación recortando su personal. La base periodística sigue siendo el pilar del NYT. La redacción sigue integrada por unos 1.300 profesionales, el mismo tamaño que tenía la redacción en el año 2000.

“El periodismo de calidad es tener profesionales bien preparados para solicitarle al gobierno respuestas” Ismael Rivera.

Los agregadores de contenido

Para muchos editores se trata de sitios web que venden sus ingresos por publicidad sin generar contenido propio, basado en el trabajo realizado por otros medios de comunicación. Por esta razón, portales como BuzzFeed han sido objeto de varias demandas por derechos de autor, tanto de uso de contenido protegido por derechos de autor como de divulgación sin atribución de fuentes.

David Carr, columnista de medios del NYT, ha desafiado este modelo de medios digitales diciendo que estos basan su modelo de negocio en los medios tradicionales que tanto critican. Acá les dejamos una imagen del documental ‘Page ONE Inside The New York Times’.

¿Sabían ustedes que en 2014 el NYT catalogó al agregador de contenidos BuzzFeed como un modelo a seguir en la era digital?

Los lectores se multiplican, pero la publicidad disminuye ¿miedo a cobrar?

En marzo de 2016, una confidencial de la revista Semana anunció que el diario El Tiempo dejaría de ser gratuito y comenzaría a cobrar por sus contenidos en Internet. La nota dice que sería el primero en Colombia en adaptarse al modelo usado por periódicos como el NYT, The Wall Street Journal, el Financial Times, entre otros.

“La revolución digital ha creado una nueva realidad para los medios impresos, en la cual el número de lectores se multiplica y llega a millones pero la pauta publicitaria disminuye” dice la nota.

Cerca de año y medio después de esta noticia, El Tiempo continúa siendo gratuito para sus lectores, aunque no del mismo modo. Si un usuario quiere ingresar hoy a eltiempo.com encontrará con solo puede acceder a un máximo de 18 contenidos por mes calendario. Para continuar navegando sin límites por el portal el usuario debe registrarse.

Desde el anuncio de Semana, se ha visto estas acciones como la antesala al cobro por el acceso a los contenidos por parte de El Tiempo. Sin embargo, se sigue sin definir cuál será la modalidad de cobro.

¿Plagio o curación de contenidos?

La polémica por los agregadores de contenido no ha escapado al territorio colombiano. En 2014, el gremio de diarios del país, Andiarios, le envió una carta a Guillermo Franco, director del portal Pulzo.com, solicitándole que dejara de publicar los contenidos producidos por sus medios.

“Todo lo que dicen los medios del país, del otro lado del mundo, de las canchas, de la tele, los bancos, las pasarelas, todo. Pulzo.com, todo en una mirada” Así se describe Pulzo en su página de Facebook.

Pulzo toma a diario material producido no solo por los medios impresos colombianos, sino también de varios portales del mundo para construir su agenda de noticias. El modelo es inspirado en proyectos como el Huffington Post.

En mayo de 2014, Guillermo Franco habló con la Red Ética de la FNPI, sobre la discusión sobre el modelo de Pulzo:

Ir a descargar

Guillermo Franco defiende Pulzo diciendo que existen matices al momento de usar contenidos de otros medios de comunicación. Existen las que no son éticas como el plagio (el famoso copiar y pegar) y la alusión a una fuente, pero sin brindar un enlace a ella.

En cambio, existen otras buenas prácticas como la correcta atribución, los entrecomillados, el contraste con otras fuentes, enlaces a las fuentes originales y el valor agregado a la información. Para Guillermo, en esta última franja es donde trabaja Pulzo.

¿Cuánto durarán los periódicos entonces?

El difícil establecer una fecha exacta, tal vez sean 10 años. Depende de los modelos de negocio que se impongan. Las suscripciones de pago en Internet han marcado el primer intento de la industria periodista de monetizar sus contenidos.

¿Los lectores pagaran por el acceso a los medios de comunicación como lo hacen con Netflix o Spotify? ¿Serán los agregadores de contenido el futuro de los medios de comunicación?

En la web todos compiten, y para los medios de comunicación la innovación será parte de su negocio.