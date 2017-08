Sobredosis de TV: Trece videos para recordar a Cerati

Hoy 11 de agosto, Gustavo Adrián Cerati Clark estaría cumpliendo 58 años. Muchos hablarán de su exitosa carrera con Soda Stéreo, de sus discos más importantes y de sus influencias, pero en esta ocasión en Canal Trece lo vamos a recordar con trece videos indispensables. En cada uno de ellos seleccionamos una descripción del mismo Gustavo tomada del libro “Cerati en primera persona”.

Para Cerati, era el segundo hit y el momento divertido del álbum. Sobre este video contó que “lo importante era el lugar, ese espacio reducido donde la cámara iba pasando, y después una serie de situaciones graciosas que fueron ocurriendo, en las cuales nos íbamos plegando con diferentes indumentarias. Fue muy divertido, lo hicimos todo en un día”.

Un videoclip en el que aparece con su esposa, Cecilia Amenabar, quien estaba en embarazo. Así lo recuerda Gustavo: “Y nos fuimos a la montaña a filmar. Y la verdad es que no hubo guión, sino que había como escenas, eran escenas un poco soñadoras, ¿no? Bueno, fue todo muy divertido”.

“Además, había empezado a hacer buceo, de hecho en una de las partes del video tengo el traje de buceo que me había comprado hacía poquito, le hice unos engendros y terminó siendo como un “ser” también.

“Más que un acústico es un disco cool de canciones confortables. Te instalás a escucharlo en un lugar de confort, pero pasan cosas que te sacan del terreno de aburguesamiento.”

Un video que da pie para pensar en excesos: noche, mujeres, baile. Se grabó en Panamá y así cuenta Gustavo cómo surgió la idea: “Estaba en el hotel y se me ocurrió hacer algo relacionado con ese clima de perdición que percibíamos al estar allí, y nada mejor que enmarcarlo en un video para esa canción. El rock and roll en este video sale con todo.”

Quizás sea una de las canciones más conocidas de su carrera como solista y por ende, su video también está en la cabeza de muchos. Por decisión de la disquera se decidió que iba a ser el primer corte de “Bocanada”, lo que cambió un poco los planes de Gustavo. “Estábamos en casa y salimos y de golpe pasa un helicóptero concretamente por la calle. Era uno de estos helicópteros que usaban para promociones que lo estaban llevando en un camión e iba pasando el helicóptero atrás así que cuando vimos eso dijimos: “¡ahí está!” Así que al otro día estábamos ya imaginando hacer este video con el helicóptero.”

“Me parece excelente, obra y gracia del trabajo de Juan y Diego, es un video que le va a gustar a los niños y mi música viene muy bien para eso.”

“Esta canción estuvo siempre un poco inspirada en lo que ocurría con los realities, con la idea de ser rey por un día. También hay situaciones de generar esas estrellas con una prefabricación así terrible y con la tiranía del rating, realmente abominable.”

La amistad entre Shakira y Cerati se reflejó en la participación que tuvo Gustavo en dos álbumes de la cantante colombiana. En el video que está a continuación se les ve juntos en el escenario del Live Earth en Hamburgo, un concierto en contra del calentamiento global. “Se generó además una muy buena onda como participar en otros temas. Y precisamente el que tocamos en el Live Earth, “Día especial” es un tema que compusimos a medias. Ella tenía una parte, yo luego hice otra y finalmente escribí la letra y también salió una versión en inglés en el disco Fijación oral 2.”

“La canción es de por sí ya una balada clásica, al estilo “rompecorazones”, así que para el video quería destacartonarla un poco para sacarle esa cuestión sufriente. Joaquín dio en el clavo cuando trajo su idea: detective, década del 50, policial negro…”

