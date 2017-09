‘Slipknot: Day of the gusano’ podrá verse en los cines colombianos

Colombia se suma al estreno mundial del documental de Slipknot grabado en México en el que evidencian cómo es un encuentro de la banda con sus ‘maggots’.

40 mil personas se reunieron en Ciudad de México el 5 de diciembre de 2015 para presenciar el primer concierto de la banda en ese país. Slipknot no solo aprovechó su show allí para llevar su festival KnotFest sino también para grabar un documental dirigido por M. Shawn Crahan que será lanzado globalmente este miércoles 6 de septiembre.

Premieres worldwide in theatres 6th September 2017. http://www.dayofthegusano.com ‘Day of The Gusano’ documents not only a historic Knotfest Mexico City performance from Slipknot, one of the most exciting live bands on the planet, but delves deeply into the lives of the band’s fans as well.