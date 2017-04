¡Slayer en Colombia! Se acerca el momento del regreso

Con todo el poder, la sobrecarga musical más la responsabilidad que conlleva ser una de las bandas legendarias del metal mundial, Slayer llega de nuevo a Colombia y ustedes podrán asistir con Canal Trece. Más de tres décadas de llenar al mundo de buen metal y con una docena de álbumes de estudio a cuestas, es el momento de disfrutar de un buen show de la llamada quintaesencia del thrash. Es ahora o nunca.

Vienen con la carga de ‘Repentless’, su más reciente disco, y sin ningún tipo de condescendencia o piedad pondrán a mover las cabezas y a temblar a Bogotá el próximo 03 de mayo en la Gran Carpa Américas de Corferias.

