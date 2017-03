Slayer: Repentless, el cómic de la quintaesencia del thrash metal

Slayer nos ha acostumbrado a un ambiente rudo, lleno de letras explícitas y brutales, carátulas con mucha sangre y fuerza. Y, de esta manera, ahora se aventuran en un nuevo terreno: un cómic.

Dark Horse (reconocido por títulos como Hellboy, American Gods o Sin City) es el encargado de producir una serie de tres títulos, llamada “Slayer: Repentless”, cuyo primer volumen ya se encuentra a la venta.

Escritor: Jon Schnepp

Artista: Guiu Vilanova

Portada: Glenn Fabry

Género: Crimen

Según se puede leer en la Revista Rolling Stone, “el argumento se inspira en los videos sobre venganza que se hicieron para ‘Repentless’ y ‘You Against You’, que comparten una historia con una visión conjunta”.

No olviden que el concierto de Slayer es el próximo 03 de mayo en Bogotá y no se lo pueden perder. #SomosMúsica

Foto de portada tomada del Facebook Oficial.