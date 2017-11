Un simulador le puede contar cómo quedarán los grupos para el Mundial de Rusia 2018

Este viernes a las diez de la mañana (hora de Colombia) 32 selecciones de todo el mundo se darán cita para definir los grupos en los que se jugará el mundial de Rusia 2018. Un simulador le puede mostrar cuáles serían los rivales más probables para el seleccionado colombiano en la primera fase de la cita mundialista.

Se trata de un simulador publicado en la página web de Ultra Zone que muestra ya los cuatro bombos que se sortearán para definir los ocho grupos del Mundial de Rusia 2018.

Para conocer cómo sería la distribución se da clic a la opción de ‘Draw’ y el sistema automáticamente organiza las selecciones en los ocho grupos cuidando las reglas de la FIFA como el que no se enfrenten selecciones de la misma confederación, entre otras.

¿Cómo le irá a Colombia en el sorteo del Mundial de Rusia 2018?

Probamos varias veces la herramienta y el rival que más veces se cruzó con los colombianos fue el seleccionador de Portugal de Cristiano Ronaldo.

En segundo lugar, aparece la Polonia de Robert Lewandowski y por último la campeona de mundo, Alemania. Sin embargo, todas las posibilidades están abiertas, incluso la chance de jugar el partido inaugural ante Rusia.

Recientemente, la FIFA publicó un video explicando la metodología de selección de los bombos. Rusia, por ser el país anfitrión, tendrá pre asignada la primera balota del grupo A.

