Siete apps para jugar y aprender con los más chicos

Bien sea para pasar un buen tiempo en familia o para educar a nuestros hijos o sobrinos, la tecnología está presente para darnos una mano y aprender de manera sana. Acá les presentamos algunas aplicaciones para que disfruten con los más chicos.

Story Me

Los chicos pueden divertirse siendo los protagonistas de estas historias interactivas. Al inicio de tomaremos una foto del rostro del niño y esta será la imagen del protagonista de la historia. También se puede elegir un avatar y un nombre para el personaje.

Esta aplicación ofrece a padres e hijos la posibilidad de conectarse al maravilloso mundo de la lectura a través de un menú con cuentos cortos, divertidos y originales.

Disponible para Android.

La Palabra No – Cuento Educativo

Un cuento interactivo le enseña a los pequeños a manejar la frustración cuando reciben un “no” como respuesta. Los padres pueden acompañar a los niños a seguir la aventura de Nico, un lobo que va descubriendo los beneficios de la palabra “no” como una señal de alerta para pensar en oportunidades.

Disponible en Android e iOS.

Duolingo

Una forma divertida de aprender inglés: Completar unidades y perder “vidas” por las respuestas incorrectas, ganar puntos y subir de nivel como en un juego.

Disponible para Android, iOS y Windows.

I’m learning Online

Aprender idiomas es una habilidad que es importante cultivar desde pequeños. Esta aplicación propone juegos para que los niños puedan aprender de forma entretenida y a su ritmo. Sus creadores entienden la motivación como una herramienta esencial del aprendizaje y por ello estructuran la enseñanza del inglés mediante la gamificación.

La aplicación también ofrece apoyo a colegios y está dirigida a niños entre los 5 y 11 años de edad.

Disponible para Android.

Math vs Zombies

En este juego hay que luchar contra los zombies usando las matemáticas como arma. Los muertos vivientes están atacando tu casa y debes descifrar las operaciones que aparecen en la parte superior de cada una para dispararles un rayo que los desintegren.

