“Siempre podemos reivindicar nuestra vida”: Mar Candela

La mujer detrás de la Marcha de las Putas nació feminista pero no lo sabía. En El Crew explica en qué momento decidió involucrarse con la lucha y defender lo que ella llama el ‘feminismo artesanal’.

“Feliz día de lucha” es el término con el que prefiere saludar a su género en el Día de la Mujer. Pero Mar Candela dice que fue necesario para ella encontrar primero su reivindicación individual para luego poder alzar la voz por las demás.

Su historia no ha sido fácil. Trabajó desde pequeña en las calles y así muchos lo duden, no ha pasado por un aula de clase convencional. “Tuve que escoger mi lugar en el mundo porque el mundo no me dio una realidad”, dice como invitada a El Crew en donde cuenta también cómo nace la Marcha de las Putas, realizada por primera vez en el año 2012 y por qué las mujeres se ven entre ellas como enemigas. Si quieren comunicarse con ella pueden escribirle a feminismoartesanal@gmail.com

