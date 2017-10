Sidestepper, los pioneros del electro-folclor

Ya son poco más de 20 años en los que Sidestepper han tomado el folclor colombiano y antillano para fusionarlo con la electrónica, dando paso a lo que se ha denominado la nueva ola de la música electro-acústica en el país.

Su disco más reciente, “Supernatural Love”, es una muestra de cómo han logrado evolucionar a la par de explorar lo sonidos más propios y generar nuevas propuestas que mueven los cuerpos de sus oyentes de manera natural.

Entrevista con Richard Blair y Eka

SIDESTEPPER DIGITAL 25 OCT Uploaded by Canal Trece Colombia on 2017-10-25.

La importancia de ellos en la música del país es fundamental, pues dentro de sus primeros espectadores, por así llamarlos, aparecieron nombres que hoy son representativos de nuestra música a nivel mundial: Chocquibtown, Bomba Estéreo, Systema Solar.

Richard Blair, productor y uno de los creadores de esta gran banda, nos contó un poco más sobre el origen de Sidestepper: “Mi intención originalmente era hacer el mismo proceso que en su momento sucedió con el folk setentero para volverlo hip hop. Amé toda la música colombiana pero a mi oído, le faltaba un sonido más relevante y moderno. Sin pretensión alguna, ni siquiera de sacar discos, hice una mezcla que compartí con Iván Benavides. Él dijo que había que hacerle voces. Ahí comenzaron los temas electro-folclóricos”.

Imitando a sus héroes de la escena Bristol inglesa, como Massive Attack, Smith & Mighty o Portishead, Richard Blair buscaba lograr una versión latina de estas mezclas sonoras.

Ejemplo de una de las bandas influencia de Blair:

Smith & Mighty – Same Smith & Mighty’s promotional video for Same from 2000

Esta nueva fusión a finales de los 90 logró una reacción en cadena que trascendió a muchos artistas que hoy en día se dedican a lo mismo: explorar lo sonidos tradicionales colombianos para fusionarlos con ritmos más actuales.

“Uno es parte de una cadena larga, no el inicio. Nosotros no seríamos los mismos sin nuestros antepasados, sin esos héroes que nos inspiraron. Investigando, vi que la salsa setentera es una ‘retoma’ de la música cubana de los 50. Y esta, a su vez, es una ‘retoma’ de la música campesina de los 30. Yo tuve inspiración y espero que lo que hago inspire a nuevos músicos”, dice Blair.

Dentro de los músicos a los que inspiraron se encuentran Systema Solar, quienes con su característico sentido del humor y ambiente fiestero se han llevado parte de la atención dentro de la escena. Según Richard “cuando apareció Systema con su tema ‘Fayaguaya’ me pareció que lo tenían clarísimo: un sonido muy callejero, súper colombiano, muy folclórico. Ellos no se toman en serio a sí mismos, lo llenan todo con humor. Llevan, además de los sonidos, una tradición colombiana muy importante: la de esas orquestas de antaño que entretenían a la gente con un show completo, no sólo con su música. Los admiro, han hecho mucho por la música. Los recuerdo con su sentido del humor”.

Para Sidestepper, la música colombiana es un ‘peso pesado’ dentro de la propuesta a nivel mundial, estamos en lo que aún es el inicio de lo que podemos mostrar y de los sonidos que se van gestando. Cada vez tenemos mayor aceptación en los festivales mundiales, y vamos con una variedad de bandas que encarnan sonidos tradicionales y actuales, música experimental y fusión colombiana, que llevan nuestros ritmos más propios para poner a bailar a los demás países.

¿Qué le falta por explorar a Sidestepper?

“Vamos a estrenar un nuevo video para nuestra canción ‘Lover’. En ella tenemos un coro gospel muy interesante y sobre esa línea quisiera explorar más. Aparte, seguir ahondando en toda la música del Gran Caribe, que es vastísima.

A nivel técnico, ahora estamos grabando en bloque. Volviendo a cómo se hacía la música antes, lo que nos permite estar más tiempo por fuera de estudio, buscando sonidos y haciendo más toque en vivo. Los discos que perduran realmente son los que han sido grabados en bloque. Yo fui de los responsables de los responsables de esa generación en la que todo es editado, programado, sampleado, loopeado. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que la mejor música es la que se hace en un cuarto, entre músicos, en un instante y ya”, manifiesta Richard Blair.