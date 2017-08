Los canales de televisión que ya no son de televisión

¿Cómo será la televisión del futuro? ¿Seguirá llamándose televisión? Los gigantes de la tecnología han decidido entrar en la batalla por las audiencias en Internet.

En Colombia, la televisión sigue siendo rey, pero las pequeñas pantallas llegaron no solo para competir sino también para complementar la oferta tradicional.

Aquí le damos un repaso a la lista de los competidores que están en la carrera por esas audiencias de series de televisión que ya no son de televisión.

Netflix fue la que pegó primero en el negocio de los videos por demanda. Se estima que este año gastarán casi 6 mil millones de dólares en generación de contenido y que para el 2018 su presupuesto será de 7 mil millones.

Ya son cinco años en los que la empresa norteamericana comenzó a producir series propias. Sin embargo, se estima que su relación con las productoras seguirá siendo tensa. Cada una quiere crear su propia plataforma de contenidos. Incluso, ya Disney anunció un rompimiento para alojar sus contenidos en Netflix.

Aún no ha salido al público, pero desde un comienzo se presenta como el ‘Netflix de los deportes’. Según la página web, el servicio costará entre $19.99 y $29.99 dólares mensuales. La plataforma promete transmitir eventos deportivos como la Champions League, los gran slam del tennis, las ligas de fútbol de Europa, la Fórmula 1, entre otras.

Como valor agregado la compañía asegura que los eventos se podrán ver en alta definición, sin anuncios y en cualquier dispositivo inteligente.

En agosto de este año, la compañía del famoso Mickey Mouse anunció que finalizaría su acuerdo de distribución con Netflix y lanzará su propio servicio de streaming en 2019. Hasta ese entonces los contenidos continuarán en la plataforma.

Disney piensa que el público está dispuesto a pagar entre 10 y 20 dólares por ver películas como “Buscando a Nemo”, “Monster Inc.”, “Coco”, entre otras.

