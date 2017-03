Segundo día de Estéreo Picnic 2017

Ayer fue un gran día. El clima ayudó, la gente bailó y, lo más importante, pudimos tener una transmisión del festival para que todos aquellos que no pudieron asistir lo disfrutaran y nos uniéramos con la música.

Para hoy, el panorama está muy interesante. Pero primero, no olviden estas recomendaciones.

Este día podremos disfrutar de sonidos muy variados, pasando por el Swing/Country/Folk de

Cocó Nonó, los sonidos capitalinos de Los Makenzy o la propuesta de Felipe Gordon. También, para muchos, el sueño de ver a The Strokes o conocer el misticismo de Claptone.

Y aquellos que no pudieron asistir por muchos motivos, disfrutarán en sus casas de nuestra transmisión, en la que podrán ver a algunos de sus artistas favoritos en este segundo día de Estéreo Picnic.

Estas son las bandas que transmitiremos. Si algunas de sus favoritas no está en la lista, puede ser por cuestión de la cesión de emisión y el ‘release’ de ellas. Sin embargo, hay mucha música para disfrutar desde sus casas:

Esperamos estén conectados con nosotros #EnLaTV, no olviden programarse con el Estéreo Picnic y escuchar nuestro playlist del día:

