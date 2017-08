Ságan y Moügli se juntan para lanzar nueva música en Boogaloop

Este sábado 19 de agosto Las Noches Animales de Zoocio tendrán una jornada de estrenos en vivo con lo nuevo de las agrupaciones Ságan y Moügli.

Este circuito de música independiente que se ha encargado de hacer visibles las nuevas propuestas sonoras de Bogotá reúne en un mismo evento los lanzamientos más recientes de dos agrupaciones que suenan cada vez con más fuerza.

Por un lado tenemos a María Mónica Gutiérrez y Felipe Ortega quienes comandan a Ságan. Luego de llevarnos a otro planeta con los videos y letras de ‘Calígula’ y ‘Polvo’ presentarán su nueva canción ‘Todo’ en un formato de banda en vivo que los ha llevado a tarimas como Estéreo Picnic.

Integrado por Juan Pablo Delgado y Samuel Lizarralde, Moügli estrenará el sábado su EP ‘Lado A’ del que ya se conocen las canciones ‘Pa’ sentirte’ y ‘Manglar’.

Este dúo combina beats, atmósferas y synthes en los que recorren diferentes paisajes latinoamericanos, en busca de elementos perfectos para la pista de baile.

Lado A, an album by MOÜGLI on Spotify