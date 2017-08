¿Saben cuántas lenguas nativas hay en Colombia? – Editorial de Toma el Control

Hagan en el ejercicio de calcular cuántas lenguas hay oficialmente en nuestro país. A mí también me corcharon así que si no saben, no se preocupen que al final del texto les tengo la respuesta.

Es desafortunado pero Colombia tiene tanta riqueza de lenguas que están en altísimo riesgo de desaparecer, que debemos incentivar a que todas las comunidades a no olvidar sus raíces, su primera lengua.

Es alentador que canales regionales como TeleIslas hagan la tarea y tengan espacios hablados en creole, pero cómo lograr plasmar más de 60 lenguas en nuestra televisión, es uno de los retos.

Según el Ministerio de Cultura, en Colombia se hablan, además del español, más de sesenta y cinco lenguas indígenas americanas y dos criollas provenientes de las comunidades negras asentadas en San Basilio de Palenque y San Andrés Islas. Esas lenguas autóctonas constituyen un patrimonio inmaterial colombiano que debe ser protegido junto con las tradiciones de los pueblos nativos.

Pero lo triste es que un gran porcentaje de tales lenguas tiende a desaparecer, a morir como manifestación humana, ante la ausencia de políticas definidas tendientes a su protección y conservación como medio de comunicación por excelencia de nuestra especie y, ante todo, como reconocimiento a la gran riqueza cultural de nuestros ancestros aborígenes que no puede dejarse de lado ante expresiones foráneas, si es que algún día en verdad queremos definir, concretar nuestra identidad como nación y como pueblo.

Idiomas como el Wayunaiki, el Emberá, el Inga cuentan, aún en estos tiempos, con grandes núcleos poblacionales que los hablan pero ellos tienden a disminuir ante fenómenos negativos como el que los padres no se dirijan a sus hijos en el idioma materno y el que en el ámbito escolar nos enseñen adecuadamente estos lenguajes para que puedan ser transmitidos en forma generacional.

El sistema educativo los ha dejado de lado (sólo en los últimos años se han tomado algunas medidas de protección), sin tener en cuenta su gran importancia para comprender adecuadamente la idiosincrasia, el entorno y mentalidad de los grupos humanos que los hablan; si no podemos entenderlos, mucho menos adentrarnos en sus manifestaciones culturales y sus enriquecedoras tradiciones ancestrales.

Nuestro reto como canales regionales es hacer una gran labor en la difusión y protección de las lenguas autóctonas identificando su existencia dentro del espacio geográfico donde operamos. Esto implica estar en contacto con sus hablantes y programando espacios emitidos en el idioma respectivo, haciendo eco a la Unesco que instituyó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna.

