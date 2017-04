Royal Blood regresa con nuevo álbum y nuevo sencillo, “Lights Out”

Confirmaron su regreso con un nuevo álbum, “How did we get so dark?“, que será lanzado el próximo 16 de junio. De este nos presentan su primer sencillo, “Lights Out“, que ya se puede disfrutar en las plataformas digitales.

Royal Blood – Lights Out (Official Video) Pre-order “How Did We Get So Dark?”

Este nuevo disco consta de 10 canciones que fueron escritas de manera instrumental; luego de seis semanas en estudio, se concluyó su grabación tras una sesión final en Londres con Tom Dalgety, el productor de su álbum debut.

Este es el tracklist de ‘How Did We Get So Dark?’:

1. How Did We Get So Dark?

2. Lights Out

3. I Only Lie When I Love You

4. She’s Creeping

5. Looks Like You Know

6. Where Are You Now?

7. Don’t Tell

8. Hook, Line & Sinker

9. Hole In Your Heart

10. Sleep