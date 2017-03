Psicodelia urbana-tropical en Estéreo Picnic

Romperayo es un grupo bogotano liderado por Pedro Ojeda y que tiene a Juan Manuel Toro en los samplers, teclados y sintetizadores, Jhon Socha en el bajo y Guillo Cros en la guitarra eléctrica.

Pedro Ojeda, quien lidera este proyecto con un pie en el folclor y el otro en la psicodelia electrónica, es uno de los mentores de lo que algunos llaman “la nueva tropicalia bogotana”. Ex miembro de las bandas Frente Cumbiero, Ondatrópica y Sidestepper, mente detrás de Palanca y Cielo Mama y Caudillo de otros proyectos, como el documental Los Propios Bateros y la banda de metal tropical Chúpame El Dedo.

Ojeda acude a su espíritu de investigador de los ritmos percusivos colombianos y africanos para proponer un sonido rico en influencias, que van desde la cumbia rebajada mexicana hasta el vallenato sabanero.

En el 2012 Romperayo publicó su primer CD, El original de Teusaquillo, música para ambientar. En 2014 publicaron Descargas Pintorescas, en formato CD. En el 2015 el sello neoyorquino Names you can trust (Meridian Brothers, Frente Cumbiero, Carmelo Torres) publicó un vinilo de 7 pulgadas con dos sencillos: “El Busetero Buscapleitos” y “Que Viva la Vida y que Muera la Muerte”. En el 2015 el sello Discrepant publicó su LP homónimo en formato vinilo.

Por Astrid Ávila.

Romperayo aportará la cuota de psicodelia urbana-tropical en el Estéreo Picnic 2017.