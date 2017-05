Rock al Parque 2017: imagen oficial y cartel distrital

Ya tuvimos el gusto de conocer el cartel internacional para este Rock al Parque 2017.Un anuncio lleno de sorpresas que nos anima y nos permite calentar motores para esos tres días de festival. Ahora, les contamos cómo es el asunto con el cartel distrital de Rock al Parque y les presentamos la nueva imagen para esta edición 2017.

Lo primero, una convocatoria “Beca Festivales al Parque Ciudad de Bogotá – Categoría Rock” se realizó al público. De ella, 32 bandas salieron favorecidas y tendrán su audición frente a un jurado de expertos que tienen una trayectoria amplia y reconocida. Estas eliminatorias se darán los próximos 16 y 17 de mayo en el Teatro al Aire Libre la Media Torta.

Son 20 cupos para el festival Rock al Parque 2017, así que se espera mucho nivel dentro de estas eliminatorias.

Para esta edición hubo un total de 273 propuestas. De allí se habilitaron 142 de acuerdo al comité de evaluación. Este era un jurado que estaba conformado por Andrés Leiva, guitarrista bogotano, miembro de la legendaria banda Kraken; Mariangela Rubbini, directora de la multiplataforma Shock y Circulart en Medellín; y Eblis Álvarez, músico experimental, compositor, productor y guitarrista líder de la agrupación Meridian Brothers e integrante de Los Pirañas y Frente Cumbiero.

ROCK AL PARQUE 2017: CARTEL DISTRITAL

Las 32 bandas preseleccionadas son: Los Rolling Ruanas, Voodoo Souljahs, Ismael Ayende, Enepei, Montaña, Sonoras Mil, Durazno, Rompefuego, Sin Pudor, Indio, Full Knife Injection, Pablo Trujillo, Head Tambo, Umzac, Cobra, Los Makenzy, Six V Six, Brand New Blood, Kontragolpe, La Urband, Herejía, Vein, Poker, La Vodkanera, No Stories, Syracusae, Electric Mistakes, Ataque de Pánico, Blessed Extinction, 8bm – 8bits Memory, Dead Silence y Tiempos de Sangre.

Así que pendientes, pronto los anuncios de las bandas seleccionadas para este Rock Al Parque 2017.

EL AFICHE

La imagen de este año refleja un Rock al Parque que brota de las entrañas de la tierra, sagrado, lleno de esplendor, místico y trascendente, un acto de comunión en torno a la música

Esta es la imagen oficial de Rock al Parque 2017. Según su diseñador, Diego Forero de IDARTES, está inspirada en las tribus indígenas colombianas, simbolizando también los orígenes culturales del festival, incluyendo a su vez los íconos y símbolos del rock, como el anillo de calavera o las perforaciones culturales. Una imagen que invita a celebrar pero también llama a conocer y conservar nuestras raíces.

No olviden escuchar aquí el playlist de las bandas internacionales.