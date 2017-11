¿Robots asesinos?: Esto es lo que planea la ONU

Un equipo de expertos gubernamentales se ha reunido por primera vez en la historia para hablar sobre las implicaciones éticas, legales y de seguridad que existen alrededor de los “robots asesinos”. Tal parece que la ciencia ficción pasó a ser realidad.

Amandeep Gill, embajador de la India quien lidera el encuentro, sostiene que la reunión se estará llevando a cabo en la oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra hasta el 17 de noviembre, además menciona algunos de los objetivos que se tienen propuestos.

Se dice que son varios los países que han elegido prohibir estos sistemas militares, sin embargo, de acuerdo a comentarios de los activistas de Derechos Humanos, aproximadamente 5 a nivel mundial están invirtiendo en su desarrollo. ¿En realidad un país va a poner un alto a estos avances tecnológicos?

Por otra parte, líderes del sector tecnológico advierten que los famosos “robots asesinos” pueden convertirse en armas terroríficas que atacarán a las personas en caso de caer en manos equivocadas.

Expertos añaden que los avances en el campo de la inteligencia artificial permitirán en un tiempo no muy lejano construir armas como drones autónomos que operarán en el campo de batalla sin necesitar instrucciones humanas.

“El verdadero reto es distinguir entre lo que puede ser implementable o comprensible y lo que no. No queremos llegar a acuerdos que no tengan sentido dentro de cinco o seis años” afirmó el embajador de la india.