Rancid: el punk se toma Estéreo Picnic

Rancid es una banda de punk-rock formada en 1991 en Berkeley, California por Tim Armstrong y Matt Freeman y llegan a Estéreo Picnic. Hasta la fecha, Rancid ha producido ocho álbumes de estudio, un compartido con NOFX, una recopilación, dos discos extensos y ha participado en varias recopilaciones.

Aunque los orígenes de Rancid se pueden rastrear hasta la disolución de la banda ska-punk Operation Ivy en 1989, se asocia más a la ola noventera del punk-rock que al surgimiento del hardcore y punk californiano de los años ochenta. A pesar de esto, musicalmente Rancid comparte más elementos con bandas clásicas como The Clash que con bandas de la “nueva ola” como Green Day o The Offspring.

Desde el inicio, en el 91, Tim Armstrong y Matt Freeman han sido miembros constantes de la banda, mientras que Lars Frederiksen ha permanecido activo en Rancid desde 1993. En su carrera de 26 años, Rancid ha tenido dos bateristas: Brett Reed hasta 2006 y Branden Steineckert de 2006 hasta la actualidad. En términos generales no han tenido muchos cambios en su alineación. Los músicos que participan en Rancid han participado en otros reconocidos proyectos como: Uk Subs, Social Distortion, The Used y The Transplants.

Su álbum …And Out Come the Wolves, en el que se encuentran canciones como Time bomb, Ruby Soho o Maxwell Murder, fue editado por el sello independiente Epitaph Records propiedad de Brett Gurewitz (Bad Religion), mostrando así cierta cohesión con la escena punk californiana. De un acuerdo con Gurewitz nace Hellcat Records, sello especializado en punk, hardcore, Oi!, psychobilly y ska. Bajo el manejo de Tim Armstrong, Hellcat se ha encargado de todas las posteriores ediciones de Rancid. Asimismo, ha editado un sinnúmero de bandas reconocidas en la escena punk comercial de Estados Unidos como: Dropkick Murphys, Nekromantix, Tiger Army, The Transplants, The Distillers y Joe Strummer and the Mescaleros -último proyecto del mítico cantante de The Clash-.

Tal vez el aspecto más interesante de Rancid es haber logrado el éxito comercial sin dejar sus raíces, su particular sonido clásico y, en especial, sin dejar de ser punks. De la misma forma la banda es reconocida a nivel mundial por su largo aliento y la constancia en sus giras y conciertos. Han tocado por todo el mundo y han compartido escenario con bandas de todos los estilos. Este año, en el marco de su gira por Sudamérica, se presentará en Bogotá en el Festival Estéreo Picnic 2017.