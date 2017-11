Radiohead llega a Colombia con un nuevo festival

Una de los bandas más esperadas en el país y la llegada de un nuevo festival de música. Así será Radiohead en Colombia.

Más de 30 años después, desde que la agrupación comenzara su vida musical, llega Radiohead al país. Un nombre que habían estado persiguiendo desde hace rato, según contó en el lanzamiento para medios Alfredo Villaveces de Move Concerts, y que cerrará en Bogotá su gira por Suramérica el 25 de abril de 2018.

Luego de lanzar ‘A Moon Shaped Pool’ en 2016 que los llevó a girar por el mundo; de varias presentaciones en festivales durante 2017 y la celebración de los 20 años del ‘OK Computer’ con una reedición que trajo nuevas versiones y temas inéditos, 2018 será el regreso de la banda a escenarios sudamericanos.

Radiohead will play some festival shows in South America in April 2018. For full details go here: https://t.co/ri8Ff5KEDy