‘Química’, el nuevo video de Bomba Estéreo

Vamos despacito que el video de ‘Química’ salva a Bomba Estéreo…

Luego de una presentación que no gustó a muchos en la entrega de los Latin Grammy 2017, Bomba Estéreo estrenó en sus canales digitales el videoclip de ‘Química’.

Su estética ha cambiado. Con sonidos árabes y más internacionales, características que han hecho evidentes con su reciente disco ‘Ayo’, Li Saumet y Simón Mejía se unen a coreografías, un color brillante y variado y se visten de tenistas en el clip.

