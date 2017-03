¿Y quién toma el control?

Solo se necesita hacer una breve ronda para darse cuenta de que el zapeo, ese hábito de saltar entre canales, no es suficiente para enfrentarlo, todos tienen el control, todos tienen voz, ¿pero quién la usa?.

La necesidad de un defensor de la audiencia se convirtió en Ley (Ley 335 de 1996) para cada operador privado del servicio de televisión. Pero no fue sino hasta 2007 que la CNTV (Comisión Nacional de Televisión) entendió su importancia y extendió la Ley con un nuevo decreto que ampliaba la necesidad de tener un espacio para los televidentes durante la semana.

No, el defensor de la audiencia no es ese espacio que pasan cuando se acabó lo bueno o a la media noche un día entre semana para simplemente cumplir con la bendita Ley, es mucho más y ese el propósito: demostrarlo. Demostrar que se debe hacer no por requisito sino por un deber, el deber de ser mejores, de exigirlo y, sobretodo, cumplirlo.



Las voces sí se escuchan y cualquier persona tiene un control con el que puede decidir, protestar, cuestionar y exigir porque el tema no es de zapping ni de un on/off, se trata de tener lo que merecemos.

Canal Trece dice que es hora de que tomemos el control y se haga de esta televisión, la nuestra, algo de lo que sí podemos sentirnos orgullosos, que construya, eduque, acerque, sea inclusivo y represente a todos los colombianos.

Se deja a un lado la carreta, la falsa imagen de que el defensor del televidente solo recibe cartas de señoras escandalizadas cuando se dan cuenta de que “los tiempos han cambiado y ahora cualquiera dice y hace lo que le dé la gana”. No, no se trata de eso.



La idea tampoco es trasnochar a ver si alguien leyó lo que opinaron. Lo que se busca es construir y para eso se necesita el espacio adecuado en el que se identifique y se discuta por qué no todo es la panacea. Así las cosas, se acepta el reto, es hora de tomar el control cada viernes a las 6:00pm, un horario en el que todos son protagonistas.

Ahora sí me presento. Soy Adriana Álvarez Uribe y acepté ser la nueva defensora de la audiencia, buscando que no nos metan los dedos a la boca, ¡No señor!.

Un reto que asumo con el característico susto de principiante, “nuevona”, que jamás pensó verse al otro lado de la pantalla. Sin ninguna experiencia en televisión, pero con el carácter de una grande, tomé el control esperando que ustedes hagan lo mismo, que me acompañen en este nuevo proceso en el que yo, también como televidente, mostraré los diferentes matices de cada tema.

¿Y ustedes se le miden?

Toma El Control, todos los viernes a las 6:00 pm #EnLaTV de Canal Trece.