¿Quién es Marcus Hutchins, el investigador que el FBI acaba de arrestar?

Marcus Hutchins, un joven de 23 años conocido en la red como Malware Tech, fue detenido este miércoles por el FBI mientras asistía a la conferencia de seguridad DefCon en Las Vegas, Estados Unidos. Hutchins es reconocido por detener la propagación del programa de malware WannaCry a principios de 2017.

La noticia se conoció luego que Andrew Mabbitt, compañero de Marcus, informara del arresto a través de Twitter.

I can confirm @MalwareTechBlog was detained yesterday and FBI/US Marshalls won’t tell me where he is. https://t.co/lV5SxZjsRi