Quien lidere la investigación en inteligencia artificial dominará el mundo: Vladimir Putin

No es la primera vez en Elon Musk advierte sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial (IA). En esta ocasión sus palabras vienen en respuesta a las declaraciones del presidente ruso, Vladímir Putin, quien sostuvo que quien lidere la IA dominará el mundo.

El pasado viernes, el presidente ruso manifestó ante un grupo de estudiantes que “la inteligencia artificial es el futuro, no solo para Rusia, sino para toda la humanidad …”

Elon Musk on Twitter China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

Aunque Vladímir Putin comparte algunas prevenciones de Musk, el presidente ruso ve en la inteligencia artificial la clave para la dominación mundial.

“Viene con oportunidades colosales, pero también amenazas que son difíciles de predecir. Quienquiera que se convierta en el líder en esta esfera se convertirá en el gobernante del mundo”, sostuvo Vladímir Putin.

El fundador de Tesla se ha manifestado en varias ocasiones sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Hace unas semanas Elon Musk se enfrentó públicamente con Mark Zuckerberg al considerar que los conocimientos del fundador de Facebook sobre la IA eran bastante limitados.

La tercera guerra mundial será comandada por la inteligencia artificial

Musk sostiene que una carrera armamentística en el campo de la inteligencia artificial sería un grave peligro para la humanidad.

Elon Musk considera que la inteligencia artificial tiene grandes riesgos sobre todo en el campo de la guerra. Para Musk, es muy probable que comience la 3ra Guerra Mundial cuando una de estas máquinas decida que un ataque preventivo es la mejor opción para asegurar la victoria.

Elon Musk on Twitter @JakeBlueatSM May be initiated not by the country leaders, but one of the AI’s, if it decides that a prepemptive strike is most probable path to victory

La IA inteligencia artificial puede ayudar a la humanidad en campos como la medicina, la industria e incluso la comunicación, entre otros. Sin embargo, las palabras de Vladímir Putin nos hacen preguntarnos: ¿Cómo será una guerra comandada por las maquinas? ¿Tendrás las mismas consideraciones que los seres humanos a la hora de ejecutar sus acciones o asegurarán la victoria a cualquier costo?