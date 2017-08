Un púrpura eterno para Prince

Pantone, la eminencia en el uso y apropiación del color, presentó el ‘Love Symbol #2’: un tono púrpura inspirado en el cantante estadounidense.

“El color púrpura era sinónimo de quién era Prince y lo será siempre. Esta es una increíble manera de que su legado sobreviva para siempre”. Estas fueron las palabras con las que Troy Carter, asesor de los herederos de Prince, presentó este lanzamiento de la marca Pantone.

La lluvia púrpura de Prince no solo se convertiría en uno de sus mejores álbumes y éxitos. Era una prueba más de la relación del cantante con esa tonalidad que abarcaba varios aspectos de su vida.

Su traje, sus escenarios, su piano, eran de color púrpura. Este último, que utilizó en la gira previa a su muerte, fue una de las inspiraciones para crear la propuesta presentada por la autoridad del color.

BOOM (FROM LOTUSFLOWER) ON THIS NEWLY ARRIVED PURPLE PRESENT FROM YAMAHA…. “RESOUNDING!