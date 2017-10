¿Puede un auto tomar decisiones?, un debate ético.

Vehículos que conducen solos, práctico para algunos antiético para otros. ¿Debería aprobarse esta ley a nivel mundial?

En Alemania ya se aprobó la ley que permite a los vehículos conducir solos, siempre y cuando haya un conductor real que pueda tomar el control del vehículo en momento de crisis.

El proyecto exige que el fabricante del vehículo tenga un almacenamiento de datos, algo parecido a la caja negra de los aviones para identificar quién tiene la culpa en caso de un accidente (el sistema o el conductor). No en vano el conductor será el responsable de los accidentes que ocurran mientras conduce, por el contrario, si la culpa es del sistema quien deberá responsabilizarse es el fabricante del automóvil.

El vehículo debe aprovechar la información que recibe a través de los sensores, cámaras, radares que tiene incorporados y que constantemente envían datos que el sistema debe procesar para tomar decisiones en situaciones difíciles a fin de evitar daños materiales o pérdidas humanas.

Un proyecto que le facilitaría la vida a muchos ¿será tan sencillo como suena? por otra parte, nos preguntamos.

Conductores elegidos ¿se quedarán sin trabajo?, personas bajo los efectos del alcohol ¿podrían usar el automóvil?, normas de tránsito ¿podemos confiar en el sistema?, accidentes que cobran vidas ¿quién responde?, ataques informáticos ¿podrían atacarnos los vehículos?

Juzguen ustedes mismos.

